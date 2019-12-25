國民黨總統參選人韓國瑜屢成年輕網紅節目《博恩夜夜秀》調侃對象，日前韓正式在電話中以「Yes, I do.」答應主持人博恩節目邀請。昨日錄影播出，不少韓粉卻大喊看得心好痛！因為節目中充斥訕笑氛圍，以及節目中調侃韓的片段，讓他們差點看不下去。卻也有人認為，韓上節目是突破同溫層，有利開展青年互動與選民結構。

昨日《博恩夜夜秀》正式播出〈韓總駕到！迎接夜夜秀開播以來最熟悉的陌生人！〉引爆強烈關注，無論韓粉、韓黑都老早拭目以待，開播一小時即飆破30萬觀看量，一晚更飆破88萬，紀錄不斷刷新，讓各界震驚。

不少韓粉卻心如刀割，表示：「我是第一次看《博恩》，在另一段影片前序，一直在調侃韓市長，差點看不下去……我的心好痛……捨不得」、「想不到年輕人都是這樣罵我們韓總統的」。

卻也有許多韓粉樂觀其成，大讚：「完全Hold住全場，迷死人了」、「剛剛那段純英文迪士尼好厲害」、「真的好厲害口才便給，而且英文好溜」、「線上人數好誇張！」「幫忙按讚，一堆網軍看都沒看就刷倒讚」、「這叫人家如何不喜歡他？」「勇敢去面對，用歡樂、自娛娛人的態度，怎麼會是草包？那些年輕人又有多少有韓市長的心態與社會歷練，笑罵別人前再看看自己，又有多厲害……可悲的下一代」、「突破同溫層，增進與青年世代交流是好的」。

網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

(中時電子報)