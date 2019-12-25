一名林姓男子昨（24日）晚間7點多騎車載著愛犬準備前往動物醫院就醫，行經新北市中和區中山路二段時，與駕車經過的熊姓男子發生行車糾紛，雙方在大馬路上口角後，林男隨即趕去醫院，未料熊男卻一路尾隨埋伏在醫院門口，趁林男步出醫院時，點燃信號彈朝動物醫院內丟，造成院內煙霧迷漫，險釀成火災，也當場造成林男灼傷，警方循線將2人都帶回偵辦。

據了解，林男與熊男2人互不相識，但林男昨晚帶著愛犬要去看動物醫生時，2人剛好在中山路二段發生行車糾紛，在大馬路上互相爭吵。但事後林未予理會獨自走進動物醫院，熊男心有不甘，躲在醫院外埋伏準備教訓林男。

當林男步出動物醫院時，熊男突然點燃一隻信號彈朝店內丟擲，林男閃避不及，背部遭到灼傷，瞬間高溫火光與煙霧充斥整個醫院，連醫護都趕緊逃出院外並報警。警方獲報後趕到現場，將熊男與林男帶回派出所，以社會秩序維護法與公共危險罪偵辦。

(中時電子報)