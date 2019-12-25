明達醫學科技公司（6527）於周三（25日）新上櫃掛牌，掛牌價58.8元；櫃買中心今日舉辦上櫃掛牌典禮，上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請明達醫學科技公司，暨輔導其上櫃之證券承銷商-凱基證券、簽證會計師與會共襄盛舉。

根據櫃買中心資料顯示，明達醫學科技公司主要從事眼科相關醫療儀器之研發、製造及銷售，107年度之營業收入為6億630萬元，稅後盈餘為6,988萬元，每股盈餘為3.23元。108年前三季之營業收入為5億306萬元，稅後盈餘為6,903萬元，每股盈餘為3.22元。

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