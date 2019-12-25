明達醫今日每股58.8元新上櫃掛牌 08:502019/12/25 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 明達醫學科技公司（6527）於周三（25日）新上櫃掛牌，掛牌價58.8元；櫃買中心今日舉辦上櫃掛牌典禮，上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請明達醫學科技公司，暨輔導其上櫃之證券承銷商-凱基證券、簽證會計師與會共襄盛舉。 根據櫃買中心資料顯示，明達醫學科技公司主要從事眼科相關醫療儀器之研發、製造及銷售，107年度之營業收入為6億630萬元，稅後盈餘為6,988萬元，每股盈餘為3.23元。108年前三季之營業收入為5億306萬元，稅後盈餘為6,903萬元，每股盈餘為3.22元。 (工商 ) #上櫃 #醫學 #公司 #科技公司 #科技 也許您會感興趣 推薦閱讀 科技農企業菁創獎 鼓勵投入科技研發 04:102019/12/23 投資理財 山富、應廣上櫃案 過關 04:102019/12/23 證券．權證 《通信網路》對抗空汙，台灣大myAir助攻國家級醫學研究 13:072019/12/24 財經 院士孔祥重力推AI教育 獲頒一等科技專業獎章 14:222019/12/24 生活 今年近50家Ａ股公司申請破產重整 較去年倍增 21:012019/12/24 財經 科技部頒發一等科技專業獎 中研院院士孔祥重推AI獲獎 21:592019/12/24 科技 彭博投資數百萬美元創立科技公司 對尬川普 22:512019/12/24 財經 有錢任性 彭博開科技公司打大選網戰 04:102019/12/25 全球財經 富禾生醫總座李建謀 台灣內科醫學會演講 04:102019/12/25 產業特刊 《店頭市場》騰雲科技1月6日創櫃板登錄前籌資 08:182019/12/25 財經 財經熱門新聞 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 即時 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 即時 15檔 官股全心守護 - 財經要聞 - 工商時報 投資型保單成2020主戰場 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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