國民黨總統候選人韓國瑜在忍受過民進黨陣營長期的抹黑、造謠、攻擊，如今終於開始倒吃甘蔗、絕地反攻了，網友在網路上表示，他感受到韓國瑜最近的三波操作，明顯的讓他氣勢回穩、找回當年的信心，如今只要再打出「最後一招」，明年選後，恐怕國民黨就要完全執政了！

網友發文表示，韓國瑜一直以來都飽受輿論攻擊之苦，但是他近來逐漸重新掌握媒體、掌握聲量，從「登上博恩夜夜秀」、「王金平歸隊」到終於「對高雄市民道歉」，讓他的對外觀感逐漸回穩，過去的草包、落跑的形象也再慢慢洗白，臉上的笑容也越來越多，看起來是逐漸找回了去年大勝高雄時的信心。

網友估算，上夜夜秀估計圈得約50萬的年輕粉絲、王金平的歸隊更是拿回了50到80萬的老國民黨樁腳，而因為請假向高雄市民道歉，則會拿到約30萬的認同、同情票。

這個時候若是使出最後一招：在元旦之後宣布，「為了中華民國，我宣布請辭高雄市長，來為台灣人民打拼！」那麼網友認為，韓國瑜肯定會再多出50到100萬票，奠定勝選的基礎，並從蔡英文手上搶過更多的年輕票，逆轉勢在必行！

網友討論韓國瑜選情。

(中時電子報)