今日下午2點將舉行第二場中選會舉辦的總統候選人電視政見發表會，對此親民黨主席宋楚瑜昨晚透露，他將談政府應如何解決台灣面臨的問題。

宋楚瑜指出，針對一些重要的問題、世界的大局勢、台灣面臨的狀況，以及我們政府應該怎麼樣來處理這樣的狀況，他將把這些問題內化成三個階段來在政見會上表達，讓大家知道他當選後未來要做的幾個大方向。此外宋楚瑜也透露，他將會再度於政見會上表達自己對於兩岸關係和反滲透法的看法。

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(中時 )