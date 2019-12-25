宋政見會談反滲透法及如何解決台灣問題 09:132019/12/25 中時 季節 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 親民黨總統候選人宋楚瑜。(本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今日下午2點將舉行第二場中選會舉辦的總統候選人電視政見發表會，對此親民黨主席宋楚瑜昨晚透露，他將談政府應如何解決台灣面臨的問題。 宋楚瑜指出，針對一些重要的問題、世界的大局勢、台灣面臨的狀況，以及我們政府應該怎麼樣來處理這樣的狀況，他將把這些問題內化成三個階段來在政見會上表達，讓大家知道他當選後未來要做的幾個大方向。此外宋楚瑜也透露，他將會再度於政見會上表達自己對於兩岸關係和反滲透法的看法。 ＃2020大選 ＃宋楚瑜 (中時 ) #宋楚瑜 #問題 #政見會 #政府 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 宋楚瑜批蔡看守政府 不應急著立法 00:572019/12/22 政治要聞 反滲透法年底拚3讀 宋楚瑜籲蔡政府：勿暴衝！ 13:052019/12/22 政治 宋楚瑜出席道教活動 揮毫16大字表心意 16:012019/12/22 政治 綠拚反滲透法三讀 宋楚瑜批暴衝 04:102019/12/23 焦點新聞 31日反滲透法闖關 宋楚瑜籲蔡英文懸崖勒馬 11:212019/12/23 政治 韓抱女嬰惹議 宋楚瑜：宋伯伯也抱過小孩 15:532019/12/23 政治 他驚爆韓宋民調或將黃金交叉 遭鍾小平狠打臉 09:282019/12/24 政治 郭稱可接下親民黨經營 柯：宋楚瑜還在耶 10:292019/12/24 政治 郭台銘悔退選 宋楚瑜：先讓老師傅打好基礎 撥亂反正 13:252019/12/24 政治 雲林縣立委選舉公辦政見會錄影 八人各自表述 20:582019/12/24 政治 政治熱門新聞 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 韓國瑜上《博恩》9小時創87萬次觀看 非韓粉改觀了！ - 政治 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 遊行景象讓他大吃一驚：預言韓國瑜未來20年 - 政治 嚇死民進黨！韓上博恩 網：1小時觀看30萬 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。