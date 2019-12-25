《晨間解盤》量縮震盪，區間看11875~12100(倫元投顧提供) 09:092019/12/25 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台股周二持續在5日線和10日線間狹幅震盪，終場指數以下跌45點收在11976點，成交量為1032億元。 外資準備放假，所以現在到月底，若無意外應是量縮的震盪整理盤，預期在11875~12100上下甚至是回測11766~12100上下區間震盪後，再上來等待元月初美中正式簽署協議的機率較高。 當元月第一周簽署協議後提防利多出盡，快則選前慢則選後或過完年，提防有一波明顯的獲利賣壓回檔修正，之後再上去讓融券回補在波段相對高檔。 (時報資訊) #台股 #解盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 穆努欽：中美首階段協議1月簽定 04:092019/12/21 財經要聞 加國攪局中美協議 中方：與其他事件掛鉤注定徒勞 04:092019/12/21 全球財經 中美元首通話 肯定第一階段經貿協議 06:552019/12/21 兩岸 川普和習近平通話 談貿易協議 18:092019/12/21 財經 中美貿戰協議 明年1月有望簽署 04:092019/12/22 話題觀察 台耀 利多題材不斷 04:092019/12/22 證券．權證 明年1月可望簽署貿易協議 習川通話 陸關切美涉台港事務 00:572019/12/22 兩岸要聞 川普：陸已大規模採買美農產品 04:102019/12/23 全球財經 《半導體》法人按讚力挺，精測站回千元 11:252019/12/23 財經 台南第五選區 林俊憲大利多 蔡淑惠行情漲 04:102019/12/25 政治要聞 財經熱門新聞 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 馬雲爆1天5人跟他借錢 老謝揭陸大危機 - 財經 中市府撤中火2照 台電提行政救濟 供電陷吃緊 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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