台股周二持續在5日線和10日線間狹幅震盪，終場指數以下跌45點收在11976點，成交量為1032億元。

外資準備放假，所以現在到月底，若無意外應是量縮的震盪整理盤，預期在11875~12100上下甚至是回測11766~12100上下區間震盪後，再上來等待元月初美中正式簽署協議的機率較高。

當元月第一周簽署協議後提防利多出盡，快則選前慢則選後或過完年，提防有一波明顯的獲利賣壓回檔修正，之後再上去讓融券回補在波段相對高檔。

(時報資訊)