選戰倒數17天，除了總統選舉，區域、不分區立委選情也備受各界關注。據最新民調顯示，台中市第二選區立委選舉，國民黨候選人顏寬恆支持度39.8%、基進黨候選人陳柏維34.2%，雙方差距5.6個百分點。網友看了這份民調紛紛留言說，「陳不可能贏的，不用看了」、「不可能啦，無法想像顏家會輸掉，陳別做夢了」。

據陳柏維在臉書所公布，委託「山水民調公司」所做民調，結果顯示，國民黨顏寬恆39.8%、基進黨34.2%，不表態率高達25.9%。雙方差距5.6個百分點。對於民調落後顏寬恆，陳柏維說，民調輸贏多少他真的不在意，但他頗有信心地說，他自認會贏，是因為不表態率都是要投給他的。

此份民調係由陳柏維委託「山水民調公司」所做，調查期間為12月22 日至23日，調查設籍在台中市年滿20歲的成年人。成功受訪樣本數1070人，抽樣方式為室內電話。

民調訊息經轉傳至批踢踢論壇。網友紛紛留言說，「陳不可能贏的，不用看了」、「聽說顏家選民服務做得很好啊！不然選屁？」、「不覺的會贏，中部人不太吃統獨意識型態」、「那邊陳不可能贏啦」、「民進黨派你(陳)去當炮灰，結果誤以為是善意」、「不可能啦，無法想像顏家輸掉這席的樣子」、「要帶風向帶成這樣，陳這手法」、「本來想投陳的，找了基進相關的資料..」、「投基進的腦子都裝X便？」。

(中時電子報)