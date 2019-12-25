恐怖巧合 台南殺妻案夫妻屍體同日被發現

台南新營傳出疑似丈夫殺妻後畏罪自殺離奇命案，37歲的阮姓女子日前與友人出遊聚會後失去音訊，本月19日卻被女兒保母與女兒陳屍在租屋處，脖子疑似出現勒痕喉骨斷裂，死者的陳姓丈夫在當晚浮屍在八掌溪出海口，兩人死亡時間相近，屍體也在同一天被發現，似乎冥冥中帶著巧合。

警方調查，阮女約10多年前從越南嫁到中部地區，離婚後獨自撫養現年12歲的女兒。2年多前與現年36歲陳姓男子再婚，雖然帶著女兒搬到新營與丈夫租屋同住，但兩人卻將女兒交給保母照顧，2人各自工作。

但阮女的女兒從16日，連連撥打母親手機都沒人接聽，保母也多次聯絡沒有下文，便在19日晚間帶著女兒回家尋母，但是按門鈴後卻無人回應，又聞到屋內傳出濃厚屍臭味，隨即向警方報案。警方破門後發現阮女陳屍在主臥房地板上，明顯死亡多日，屋內沒有明顯的打鬥、或外力破壞入侵的狀況。

當警方正著手清查陳姓丈夫下落時，馬上就接獲嘉義縣警局通報，在八掌溪出海口發現一具男性浮屍，警方同時在現場附近堤防發現陳男的自小客車。

檢警相驗後，初步判定阮女是疑窒息死亡，陳男疑為生前落水死亡，死亡時間相差沒幾小時，被發現時間也相仿，讓檢警大嘆冥冥中自有定數，還真是巧合。

(中時電子報)