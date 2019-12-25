國民黨總統候選人韓國瑜在電視政見會上承諾，當選後將恢復被民進黨廢除的特偵組，專辦高官貪汙案，引發議論。對此，台北市議員羅智強認為，而是蔡英文不敢抄的政見。對於外界認為特偵組能做的，地檢署也能做，羅則強調，特偵組跟現行地檢署的差別，就是「任期保障」。

羅智強在臉書指出，韓國瑜的政見，他最支持的就是「恢復特偵組」，而這也是一個蔡英文不敢抄的政見！對於有些人說，特偵組能做的地檢署也能做，若總統可以把手伸進地檢署，為什麼不能把手伸進特偵組？對此，羅直言，特偵組跟現行地檢署的差別很簡單，就是「任期保障」四個字。

羅智強指出，現在的地檢署檢察官，是由檢察長來指揮監督，而檢察長是由法務部長來任命。也就是說，總統能夠決定法務部長的人選，自然就能干涉檢察長，既而影響到所有檢察官。法務部長任命檢察長，檢察長能不賣他面子嗎？要賣法務部長面子，那麼有能力施壓法務部長的立委、院長、總統，也就不能不買單了。他說柯建銘與邱太三的關說司法，都是朝「檢察長」下手，更證明法務部長對檢察長的人事權，就是關說司法的溫床。

然而，特偵組是直接由檢察總長指揮，而檢察總長是受任期制的保障。一但檢察總長上任了，總統也好，院長、立委也罷，都是「沒有總長的皮條」。羅智強說，現在很多人以黃世銘來反對特偵組，「但請問，難道大家希望的是，檢察官發現關說司法的事證，要不講話、和稀泥？」若是一般地檢署的檢察官，發現立委關說司法的事證，他的上級會公諸於世，還是向任命自己的法務部長賣人情呢？答案很明顯。

羅智強說柯建銘關說司法，已是眾人皆知。民進黨懲罰揭發關說的特偵組，而包庇柯建銘，必然受到台灣人民的唾棄。

(中時電子報)