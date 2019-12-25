國民黨總統參選人韓國瑜屢成年輕網紅節目《博恩夜夜秀》調侃對象，日前韓正式在電話中以「Yes, I do.」答應主持人博恩節目邀請。昨日錄影播出，韓表現獲普遍肯定，不少人盛讚其機智幽默、身段靈活，自娛娛人的胸懷更有身為年長者與總統的高度。英粉卻直言自己被嚇壞了，不少高雄朋友決定一定要去投罷免票。

昨日《博恩夜夜秀》正式播出〈韓總駕到！迎接夜夜秀開播以來最熟悉的陌生人！〉引爆強烈關注，無論韓粉、韓黑都老早拭目以待，開播一小時即飆破30萬觀看量，一晚更飆破90萬，紀錄不斷刷新，讓各界震驚。

網友在PTT論壇發文《好焦慮…高雄很多朋友原本不投…》寫道：「昨天夜夜秀一出整個嚇壞了我，半夜被一個朋友群組敲醒，搞半天大家都在討論夜夜秀。韓導除了一貫的空話和跳針外，可說是把比博恩還能掌握節目的步調。看完，原本屬於高雄的朋友圈紛紛表示，原本他們不去投的……但他們對於他堅決不跟高雄市民道歉的態度，確定要去投罷免票了。」

文章一出，不少網友紛紛吐槽：「老梗」、「好好笑喔，寫故事能力要再加強一下」、「好了啦！」「看到空這麼多格就猜到結局了」、「醒醒吧你沒有朋友」、「當上總統還投什麼罷免市長……邏輯」、「遮羞布的逆襲」、「民主就是可以接納不同意見，喜歡菜就去投啊！」

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)