美國國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）警告英國政府，若允許華為參與該國5G網路建設，將對其秘密情報機構造成風險。

英國金融時報報導，美國國安顧問O'Brien表示，「他們會把國家機密全部竊走，包含核子機密、軍情六處或軍情五處的機密。」他也強調，5G和國家安全決策有關，但英國民眾將華為看作是某種商業決策，讓他們感到震驚。

O'Brien說，歐洲、日本、紐西蘭和澳洲等國家，已經開始理解美國對於華為的疑慮。

美國政府今年以國家安全為由，將華為列入貿易黑名單，並對其他國家施壓，要求禁止華為參與5G網路建設。不過針對美國指控華為設備會被北京當局用來進行間諜活動一事，華為一再否認。

英國首相強生月初曾表示，英國決定是否要讓中國華為技術公司參與5G無線網路的建設時，確保國家安全和與美國的情報關係是必須考量的重要因素。

(中時電子報)