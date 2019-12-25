市民廣場變身耶誕公園，將點燈至元宵節，營造歡樂氣氛伴市民過佳節。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市長邱鎮軍於聖誕夜向市民分享上任周年的施政成果。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市長邱鎮軍上任致力打造幸福宜居城市，並因應耶誕節在市民廣場擺設耶誕樹、燈飾、雪人、麋鹿等，24日完成點燈儀式，歡樂氛圍與璀璨燈光將延續至元宵節，搭配（火旁）龍系列活動，讓市民感受過節氣氛。

邱鎮軍將市民廣場布置成炫麗的耶誕公園，打造4.5公尺高的耶誕主燈，營造白色聖誕浪漫情懷，點燈時間將於每天下午5時15分到晚上10時，持續至元宵節苗栗（火旁）龍活動結束，盼能帶動過年觀光財。

邱鎮軍就職周年向市民分享施政成果，他未努力造福市民，落實老人福利政策，發放500元到1萬2000元不等的生日敬老禮金；完善高齡及行動不便的鄉親服務，在公所1樓服務台設置無障礙實木起身椅、音聲擴聽器等，打造「高齡友善無障礙服務櫃台」。

邱鎮軍規畫明年元旦起發放新生兒生育津貼1萬元，提升苗栗市民生育意願並減輕家長經濟壓力；打造一里一活動中心，爭取嘉盛、嘉新社區活動中心興建經費與規畫玉清里活動中心；於苗栗市南勢里第三公墓內，興建紀念性及藝術性休閒合一的現代化殯葬園區。

另提升道路品質；營造功維敘景點，規畫展演區、歷史沿革廣場、生態復育區等，吸引更多遊客；以「茶‧粄‧陶‧染」推動在地社區營造；辦理「廚餘回收再利用效能提升計畫」，製成培養土再利用，創造循環經濟，增加市庫收入。

為能讓市民鄉親即時掌握環保資訊及垃圾清運車行駛收集動態，設置樂圾通定位APP，提升垃圾清理的品質與便利性；重新整理「市民廣場」，提升公園休憩品質。

令人引頸期盼的（火旁）龍系列活動，邱鎮軍首創（火旁）龍七部曲，2020年起將「牽龍」正式納入苗栗（火旁）龍第二步驟，成火旁龍七部曲，即糊龍、牽龍、點睛、迎龍、跈龍、（火旁）龍、化龍，並於貓裏喵親子公園設立「客家龍神壇」，讓「客家龍神」從客庄的守護神擴及成全民的守護神。

(中時 )