小燈泡案於昨(24)日在高院進行更一審最後審理程序，王婉諭當庭淚崩，她說為了避免凶手再犯、讓其他小孩平安長大，希望法官將王景玉判死。庭末審判長諭知全案辯結明年1月21日宣判。這是立場偏向挺廢死的王婉諭，首次以媽媽的心情公開請求判死。

今(25)日凌晨，王婉諭於自己的臉書上寫下了哀悼女兒的長文，她也在內文中揭露面對兇手與司法的荒謬，心中有多麼無力與憤怒。

若不是律師提，我竟沒意識到今晚是平安夜。

忙碌的日子，讓我幾乎忘了這個我最愛的節日之一，總是感覺平安、喜悅、溫暖的日子。

很多人說，不知道為什麼我能夠這樣堅強，而我，從來都不覺得自己堅強。每每談到這個永遠的遺憾，還是痛徹心扉、淚流滿面。

開庭，對我來說，一直都是一件很艱難的事。

我們真的很幸運，一直有律師們的情義相挺，大多數的時候，我們委由他們出庭，我們大概就跟著結辯的步調出庭。

今天，更一審結辯，又再次踏入法庭，即便已經三年多快四年，我還是脆弱到不行。

光是在走廊上，聽到被告腳鍊敲地的步伐聲，我就幾乎止不住淚。果然，從一開庭，就忍不住一直哭一直哭。

這仍是無止盡的思念，我真的好想你。

我實在好佩服、也好心疼，每一庭都必須親自出庭的被害人。每一次開庭對我，都是艱辛到耗盡了心力。

我本來以為這一審應該會好一點，結果還是哭到連庭外聲明看稿時都看不清楚、念不清楚，哭太多，結果也換來一個頭痛欲裂，晚上也因此很抱歉地取消了掃夜市拜票的行程。

我的團隊夥伴，今天陪著坐在旁聽席上，第一次到法庭，第一次接觸到司法的他們，崩潰了。

「我們的司法、我們的法庭也太荒謬了吧？」

對，就是這樣！過去我也不理解，為什麼會有被害人會從政；而過去，我的人生中從來也沒有從政這個規劃。

但就是在這些年，跟政治人物、跟政府體系幾經接觸後，我的心情，大概是從覺得荒謬、到無奈、再到憤怒...

這樣的憤怒，也成了我最後決定跳入選戰的原因之一。

對於量刑意見，我還是覺得好困難。

作為一個受害人，我真的無法接受任何一點再發的風險，不論是在我，或是其他人身上。

但同時，作為一個教育者，我真的會忍不住換位自問，如果我在那樣的環境下長大，我能長得比他好嗎？我真的不知道。

但我知道，就算判一百個死刑，也減少不了我一絲一毫的悲傷與思念。

我還是，好想你❤️

(中時電子報)