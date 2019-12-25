生技新兵明達醫(6527)今日以每股58.8元掛牌上櫃，挾著2018年眼底照相機出貨數約占全球眼底照相機新增需求數的4%，今年占比可望提升至7％，今日股價跳空開高以81.5元開出，最高曾衝至83.1元，大漲逾4成，蜜月行情強悍。

明達醫自有品牌眼底照相機明年有機會取得大陸銷售認證，有助於拓展品牌業務。同時，日本ODM客戶本季已開始大量出貨，也將對明年營收挹注動能。明達醫2018年眼底照相機出貨數約占全球眼底照相機新增需求數的4%，今年占比可望提升至7％，未來持續朝達成10～15％目標前進。

明達醫開發出台灣第一台由國人自行研發設計、生產製造的專業眼底照相機及全自動眼壓計產品，並積極朝醫療耗材領域發展，包括引進德國知名大廠內視鏡耗材，目前已推展醫療內視鏡耗材銷售至台大醫院、榮民總醫院、義大醫院、長庚醫院及馬偕醫院等醫療中心，為明達醫在眼科事業之外，提供另一成長動力。

(時報資訊)