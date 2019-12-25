達爾膚(6523)資本公積每股配現金10元，明年營運將維持向上，今日股價以跳空漲停板72.6元開出，開盤不到十分鐘，買單超過10.5萬張排隊搶著要買。

達爾膚董事會決議通過以資本公積發放現金股利每股10元，目前已經敲定明年2月18日召開股東臨時會，股東最快3月可以拿到。董事長吳奕叡說，目前大陸營運已上軌道，短期不會有大型併購的需求，現金流量充足穩定，所以配發一些出來給股東。

展望明年度營運，吳奕叡說，明年營運將會維持向上的成長動能，達爾膚明年將升級明星玻尿酸及杏仁酸兩大系列產品配方及外觀包裝設計，並推出全新高端醫美保養系列，將會有新品牌代言人的加入盼提高品牌力，帶動整體通路銷售力道增溫。

在通路上，大陸區將把重點放在電商平台，深化實體通路區域型經銷商，進駐更多美妝零售店。另外，在台灣地區的布局仍持續採取穩定擴張市占率策略，強化線上線下重要三加三的銷售通路，包含屈臣氏、康是美、寶雅、MOMO購物網等等。

(時報資訊)