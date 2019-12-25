第二場總統候選人政見會今天下午登場，蔡英文總統連任競選發言人廖泰翔表示，蔡總統會陸續闡述其他各項領域的政績和政策，以盡可能不重複為原則，把各面向的重要施政及願景，盡可能重點向國人報告。今天剛好是韓國瑜就職一週年，蔡總統期望在政見會上聽到的，不是只有選舉口號。

廖泰翔表示，蔡總統在第一場政見會，破題闡述了國家領導人的「5個條件」，也闡述總統最重要的兩岸、國防、外交職權的未來方針，也就是用「4個認知」來團結台灣、壯大台灣，同時，也提到包括：C肝納入健保、解除健保欠費鎖卡、夜市抵用券、長照2.0、幼托政策再升級、計程車汰舊換新、協助中高齡就業、農民退休制度、青年創業貸款、文創鑑價制度等10項「庶民經濟」的政見或政績，來說明政府照顧苦人、幫助庶民的努力。

廖泰翔強調，蔡總統不會像韓市長，把造勢場上的謾罵老調搬到到政見會上；也不會像韓市長，形容詞天花亂墜，但內容毫無政見。反而是這週還有2場政見會、1場辯論會，蔡總統會運用密集的3個場合，陸續闡述其他各項領域的政績和政策，以盡可能不重複為原則，把各面向的重要施政及願景，盡可能重點向國人報告。

廖泰翔分析，從第一場政見會來看，宋主席展現老將的豐富經驗，而韓市長口才流利依舊。而面對即將到來的第二場政見會，蔡總統仍是運用公餘時間，按步調進行準備，蔡總統仍然會維持一貫的風格，理性闡述各項領域的政策，同時堅定辯護政績，並適時回應不實的指控或錯假訊息。

廖泰翔認為，今天剛好是韓市長就職一週年之際，從高雄市民到全國選民必然會檢視韓市長一年的表現，韓市長更應該展現政治人物負責任的態度與高度，期望在政見會上聽到的，不是只有選舉口號，更不是把高呼國號當作口號。

廖泰翔也表示，競選團隊也會秉持過去的方式嚴正以待，包括事實查核、真相澄清，以及各種突發事件的因應模式。也希望韓市長在第二場政見會，不要喊口號、不要不實指控、不要煽動社會對立，期盼政見會能夠回歸理性的政策討論。

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(中時 )