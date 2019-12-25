綜藝天后小S的三個女兒近期陸續登上廣告，13歲大女兒Elly擁高冷和超模氣場，12歲Lily氣質甜美、7歲的許老三活潑又古靈精怪，小S的三個女兒各個擁時尚氣場，時尚臉蛋更是吸睛，小S自拍影片時也提到「怎麼生出高級臉？」，對此，她則笑說：「我真的也不知道」。

小S的13歲大女兒Elly不只在日前登上雜誌封面、擔任服飾品牌模特兒，她近日則在為品牌拍攝時尚照，她高冷和超模氣場，舉手投足充滿巨星風範，而二女兒Lily和老么許老三也跟隨姐姐腳步，為范瑋琪的自創品牌拍宣傳照，Lily展現甜美溫柔氣質，許老三古靈精怪又不失可愛。

三個女兒都遺傳天后媽咪小S的巨星風範，對此，小S昨（24日）則在網上自封是「高級臉製造廠商」，應景祝賀聖誕節之外，她也提到：「不要問我怎麼生出高級臉，因為我真的也不知道」，幽默自問自答逗樂一票網友。

View this post on Instagram 高級臉製造廠商送給大家的祝福 A post shared by Dee (@elephantdee) on Dec 24, 2019 at 12:09am PST

(中時電子報)