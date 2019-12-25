國民黨總統候選人韓國瑜，昨（24）日晚間上《博恩夜夜秀》，開頭就自嘲「你們最愛的韓導來了」，對於主持人的各種玩笑，韓國瑜也幽默應對，引發各界討論。影片PO出11個小時，在YouTube的點閱數已經來到90萬次，更衝上發燒榜第一名。

韓國瑜上博恩夜夜秀消息一出，就馬上引發討論，昨日影片PO出後，才短短11個小時，在YouTube就創下90萬觀看次數、超過3萬則留言，更登上發燒影片第一名，第二名則是宋楚瑜與網紅HowHow合作的影片。

網友留言直呼「哇x 不到一天快破百萬欸」、「這個留言數也太猛」、「超強」，也有不少人大讚韓國瑜的口才及風度，「沒想到韓一點都不緊張地去面對90%不喜歡他的觀眾，還能談笑自如，自嘲娱樂！！他的內心真的太強了！！」「看完整段影片後，不得不說，韓確實大氣，很少政治人物能被酸成這樣，還面不改色的，還能夠自嘲，真的有容乃大。」

(中時電子報)