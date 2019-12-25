早上還沒吃早餐就看到遠方有人精神抖擻地走過來，走近一看，原來是新北市板橋區無人不知、無人不曉的立委候選人林國春議員，不說還以為是軍人，不虧是訓練有素的前刑警大隊組長！
速度快、效率好的國春兄，平常最常吃的早餐是附近知名早午餐「臭臉找餐」，會推薦這家絕對不是因為國春兄有起床氣或是愛臭臉，是因為這家早餐店的出菜速度最快、離服務處最近，真的是以高效率著稱的民意代表。
也因為做是速度快，前一天就救了2個人。有民眾把車子開到海裡面去，趕快聯合警察局與消防隊衛星定位在八里找到人。難怪人人都說「有任何問題找林國春就對了！」林國春表示「我辦的事情效率要很快，就像抓通緝犯一樣，晚10秒鐘他就跑掉了。」
「臭臉找餐」最著名的就是酥脆香甜的「菠蘿堡」，有清脆的生菜、滑嫩的荷包蛋、香嫩的肉品、菠蘿麵包，加50元就可以升級套餐，享用外酥內軟的薯條和紅茶。吃完這份，真的可以飽一整天。原來是因為豐盛的早餐，讓國春兄一整天精神飽滿，活力充沛。
每天走路可以高達7萬步，比國民健康署建議的每日萬步多7倍。熱愛運動的國春兄表示「學校裡面的柔道、籃球隊、桌球隊、羽毛球隊，通通都是我在推動的。」「多運動、少電動」更是現在國春兄正在努力推動的，讓家裡的長輩帶孩子外出運動，把身體顧好，以後就不用擔心身體方面的問題了。
早餐才剛吃完，國春兄馬上奔回服務處要跟農會的理事長開會。帶大家逛逛國春兄的競選總部。牆上有許多板橋市民與國春兄開心的合照和道出市民心聲的政見，可以看出國春兄非常為板橋市民設想，無論是停車位的問題、居住的問題、醫療的問題，還有酒駕、殺人等等的治安問題，都有國春兄為市民們把關。
深耕板橋幾十年的國春兄，擔任了4屆議員。在議會裡為了市民的福祉和預算，就算民意代表們吵得不可開交，好人緣的國春兄就是可以號召大家，不分藍綠，一起去吃海釣族海鮮粥，更暱稱為「藍綠和解粥」，為了市民們，吃完繼續前進。
一到黃石市場就看到大排長龍的高記生炒魷魚，這就是國春兄強力推薦的庶民美食。常常來黃石市場的國春兄，每次必定會光顧的就是高記生炒魷魚還有王家黃石肉羹。
新鮮的高湯配上新鮮又大快的生魷魚，每一口都吃的到鮮香的魷魚和香甜的高麗菜，一入口酸酸甜甜的湯頭，配上脆口彈牙的魷魚，難怪有人早上8點就來吃，就是擔心吃不到呀！除了多到滿出來的生炒魷魚湯，千萬不可錯過的就是隔壁攤的綜合炸物拼盤，炸的金黃酥脆的蘿蔔糕，口感綿密還有滿滿在來米的香味，香脆的糯米腸，入口即化，老人家也不需擔心黏牙齒，香Q的芋粿，更是讓滿滿的芋香充斥在嘴裡。
會知道這麼美味的小吃，不僅僅因為在地深耕幾十年，原來林媽媽賣古早味美食來養活一家九口，除了早餐必吃油條、豆漿、包子還有下午茶最愛的兩相好、甜甜圈、芝麻球、蚵仔煎、炸芋頭、炸地瓜。
從小就看著美食長大，油條一看就知道放了多久，甚至金門高粱一喝就知道是幾年的，不虧是金門囝仔！
吃飽喝足，虔誠的國春兄還推薦可以來參拜黃石市場附近的慈惠宮媽祖廟，在這一路上遇到的每個市民看到國春兄都是笑容滿面，而且一定會停下腳步寒暄幾句，甚至機車騎士路過也會停下，這沒有日常的累積與感情的培養，絕對沒有這般光景的。
(中時電子報)
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