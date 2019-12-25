早上還沒吃早餐就看到遠方有人精神抖擻地走過來，走近一看，原來是新北市板橋區無人不知、無人不曉的立委候選人林國春議員，不說還以為是軍人，不虧是訓練有素的前刑警大隊組長！

救人無數的國春兄運用專業與過去經驗，成功的搜救意外落水的兩位民眾。

速度快、效率好的國春兄，平常最常吃的早餐是附近知名早午餐「臭臉找餐」，會推薦這家絕對不是因為國春兄有起床氣或是愛臭臉，是因為這家早餐店的出菜速度最快、離服務處最近，真的是以高效率著稱的民意代表。

也因為做是速度快，前一天就救了2個人。有民眾把車子開到海裡面去，趕快聯合警察局與消防隊衛星定位在八里找到人。難怪人人都說「有任何問題找林國春就對了！」林國春表示「我辦的事情效率要很快，就像抓通緝犯一樣，晚10秒鐘他就跑掉了。」

有著巴哥標誌的「臭臉找餐」最著名的就是酥脆香甜的「菠蘿堡」。

「臭臉找餐」最著名的就是酥脆香甜的「菠蘿堡」，有清脆的生菜、滑嫩的荷包蛋、香嫩的肉品、菠蘿麵包，加50元就可以升級套餐，享用外酥內軟的薯條和紅茶。吃完這份，真的可以飽一整天。原來是因為豐盛的早餐，讓國春兄一整天精神飽滿，活力充沛。

每天走路可以高達7萬步，比國民健康署建議的每日萬步多7倍。熱愛運動的國春兄表示「學校裡面的柔道、籃球隊、桌球隊、羽毛球隊，通通都是我在推動的。」「多運動、少電動」更是現在國春兄正在努力推動的，讓家裡的長輩帶孩子外出運動，把身體顧好，以後就不用擔心身體方面的問題了。

非常為板橋市民設想的國春兄道出市民心聲的政見。

早餐才剛吃完，國春兄馬上奔回服務處要跟農會的理事長開會。帶大家逛逛國春兄的競選總部。牆上有許多板橋市民與國春兄開心的合照和道出市民心聲的政見，可以看出國春兄非常為板橋市民設想，無論是停車位的問題、居住的問題、醫療的問題，還有酒駕、殺人等等的治安問題，都有國春兄為市民們把關。

深耕板橋幾十年的國春兄，擔任了4屆議員。在議會裡為了市民的福祉和預算，就算民意代表們吵得不可開交，好人緣的國春兄就是可以號召大家，不分藍綠，一起去吃海釣族海鮮粥，更暱稱為「藍綠和解粥」，為了市民們，吃完繼續前進。

大排長龍的高記生炒魷魚每一口都吃的到彈牙的魷魚和清甜的高麗菜。

一到黃石市場就看到大排長龍的高記生炒魷魚，這就是國春兄強力推薦的庶民美食。常常來黃石市場的國春兄，每次必定會光顧的就是高記生炒魷魚還有王家黃石肉羹。

新鮮的高湯配上新鮮又大快的生魷魚，每一口都吃的到鮮香的魷魚和香甜的高麗菜，一入口酸酸甜甜的湯頭，配上脆口彈牙的魷魚，難怪有人早上8點就來吃，就是擔心吃不到呀！除了多到滿出來的生炒魷魚湯，千萬不可錯過的就是隔壁攤的綜合炸物拼盤，炸的金黃酥脆的蘿蔔糕，口感綿密還有滿滿在來米的香味，香脆的糯米腸，入口即化，老人家也不需擔心黏牙齒，香Q的芋粿，更是讓滿滿的芋香充斥在嘴裡。

會知道這麼美味的小吃，不僅僅因為在地深耕幾十年，原來林媽媽賣古早味美食來養活一家九口，除了早餐必吃油條、豆漿、包子還有下午茶最愛的兩相好、甜甜圈、芝麻球、蚵仔煎、炸芋頭、炸地瓜。

從小就看著美食長大，油條一看就知道放了多久，甚至金門高粱一喝就知道是幾年的，不虧是金門囝仔！

從早上開始一路上每個市民看到國春兄都一定會停下來打招呼。

吃飽喝足，虔誠的國春兄還推薦可以來參拜黃石市場附近的慈惠宮媽祖廟，在這一路上遇到的每個市民看到國春兄都是笑容滿面，而且一定會停下腳步寒暄幾句，甚至機車騎士路過也會停下，這沒有日常的累積與感情的培養，絕對沒有這般光景的。

(中時電子報)