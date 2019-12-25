中火生煤使用超量，在台中市開罰兩次後，仍未改善後，市府火大了！市長盧秀燕25日將做出重大宣示，中火生煤用量已於11月27日超過1104萬公噸上限，違反《台中市生煤管制自治條例》，台中市府宣布撤銷2、3號機組燃煤許可證。

台中市府重懲中火，捍衛市民健康，強調中火無視法令，撤照的處罰，「煤」得商量，今天剛好是耶誕節，收到有如晴天霹靂的禮物，會不會衝擊電力供給及中火後續因應備受關注。

中火生煤用量已於11月27日超過1104萬公噸上限，違反《台中市生煤管制自治條例》，經環保局12月3日、14日兩次限期改善，23日再度複查，中火仍繼續超量使用生煤，違規情節重大，對台電無視法令規定，盧秀燕今天上午九點半，在市府舉行低碳城市推動委員會議時，做出重大宣示，對中火開鍘。

盧秀燕就職周年即向中火喊話，「如果中央、台電確實守法落實改善，與市府是夥伴關係，但是如果無法改善，包括10張執照，市府將依法處理、依法行政」，市府絕不退縮與妥協。

她強調，因為台中火力火電廠10張執照已經到期，最近將處理換照，之前已經開出2張處分書，確實要求中央、台電、中火要守法，要為民表率，確實遵守地方法律，也就是「生煤管制條例」，第二張處分書開出，不見改善，怒轟中火不該用中部人的肺，承擔全台灣的電。

(中時電子報)