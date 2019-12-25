獲加拿大皇家銀行資本市場（RBC）分析師調升目標價，超微半導體（AMD）周二股價收漲2.38%，為46.54美元，帶動那斯達克指數連續第9個交易日改寫收盤新高。

在TheStreet網站點名的「年度25檔最佳股票」中，超微排名第四，今年以來超微股價累計上漲逾120%，與2016年初的低點相比更已漲逾20倍。

RBC分析師Mitch Steves周一出具報告，維持超微股票的「優於大盤」（outperform）評級不變，並將其目標價從每股50美元調升為每股53美元，高於所有華爾街的預測。

該分析師看好超微旗下數據中心和遊戲業務的成長潛力，並上修超微明後兩年的獲利預測，將該公司2020年每股盈餘預測由1.24美元調升為1.30美元，將2021年每股盈餘預測由1.68美元調升為1.74美元。

超微升級其Ryzen處理器和顯卡搶攻遊戲市場，銷售前景可期，而勁敵英特爾推遲競爭產品出貨，有利於超微趁勢搶攻市占版圖。

相較於華爾街預估超微2020年每股盈餘1.10美元、2021年為1.51美元，RBC的看法樂觀許多。

該分析師對此表示，因數據中心需求攀升，以及遊戲業務營收不像原先預期那麼糟，超微的利潤應能優於市場預期。他並表示自己只是跑在前頭，相信自明年第一季開始，華爾街將廣泛調升對超微等半導體業的獲利預測。

(時報資訊)