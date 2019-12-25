和泰汽車(2207)除了新車賣得好，也強攻中古車市場，和泰車旗下abc好車網開創中古車交易新紀元，推出限時入主最高送大金空氣清淨機的活動，搶攻年前旺季商機。

abc好車網在歲末購車熱潮之際，推出顛覆車市活動，即日起限時入主優質中古車享多重限量好禮；包括百萬車款加碼贈限量大金空氣清淨機；一年免費全鋒道路救援；一年免費中古車汽車保固；abc點數500點；指定車款7天不滿意可退車等五項優惠，讓消費者的年終獎金能花在刀口上，買車安心又省很大。

和泰車旗下的abc好車網，順應台灣7成的消費者會先上網搜尋中古車相關資訊，才到現場看車的趨勢，即日起只要在abc好車網預付3%購車金，再到該車商店面支付97%尾款，成交最高送大金空氣清淨機等活動。

和泰聯網總經理戴恒祜指出，依照abc好車網站內數據顯示，消費者喜愛瀏覽百萬元的車款，平均每台瀏覽量是車價百萬以下的3倍，其中以LEXUS、M-BENZ及BMW品牌為主，所以呼應消費者喜好，並回饋消費者對abc好車網的支持，針對百萬以上的高價車再加碼送大金空氣清淨機，讓消費者年底買車划算又有好禮。

(時報資訊)