美股消息面：

1.俄羅斯重申將配合石油輸出國組織（OPEC）的減產行動，以及市場看好美中兩國即將簽署首階段貿易協議，周二紐約1月期油收漲59美分或1%，為每桶61.11美元。倫敦布蘭特2月期油收漲81美分或1.22%，為每桶67.20美元。

2.上周美國原油庫存跌幅超出市場預期，汽油和餾分油庫存增加。美國石油協會（API）公布，上周（截至12月20日）美國原油庫存減少790萬桶，為4.441億桶，超出市場預估的減少183萬桶。美國期油交割地庫欣的原油庫存下滑220萬桶。

上周煉廠煉油量減少51.4萬桶/日。上周汽油庫存增加56.6萬桶，少於市場預估的增加200萬桶。餾分油庫存增加168萬桶，高於市場預估的增加86.7萬桶。上周美國原油進口減少33.1萬桶/日，報640萬桶/日。

3.聖誕節假期前市場交投清淡，周二美元兌歐元幾近持平，英鎊兌美元結束連續5天的跌勢，尾盤美元指數微升0.02%，為97.674。今年以來美元指數上漲1.6%。

(時報資訊)