以台語歌手身分出道並闖出知名度、2010年大轉型一舉成為「電音天后」的謝金燕，今天(12/25)迎接生日，臉蛋精緻美麗、身材高挑火辣的她，一點都看不出來已經45歲，而昨晚她貼出限時動態，一路追著101邊拍攝邊喊加油，話鋒一轉竟說「眼淚跑出來」，稍晚曝光了背後原因，讓網友看了好心疼。

謝金燕聖誕節為自己喊加油，卻說喊著喊著眼淚跑出來，讓人心疼。(取材自謝金燕IG)

謝金燕日前確定將陪台灣民眾跨年，沒想到竟遭某些人批評退燒、厭膩，讓她罕見動怒，而今天是聖誕節，同時也是謝金燕的生日，她昨晚先是在聖誕夜貼出限時動態，拍著101並搭配應景動態畫框，高喊「聖誕快樂」，沒想到卻在畫面右上角寫道：「喊著喊著，眼淚跑出來」，難得鬆懈武裝，坦露了心情。

而之後她又在IG發了一篇圖文，是自己用app扮成小惡魔的模樣，祝福大家聖誕快樂，而自己莫名又老了一歲，透露目前正為跨年演出做準備，因此沒打扮也沒弄聖誕樹，「但姐姐知道有你們滿滿的愛陪著我」，還說真的是太邋遢「美肌也沒用所以沒照片」，悶喊雖然不想過生日，但喜歡聖誕節，而最重要的是「跨年來桃園，姐姐當你的聖誕老公公」。

(中時電子報)