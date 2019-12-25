中選會主辦的第二場電視政見今天下午登場，國民黨總統候選人韓國瑜第一場主攻打貪，第二場以經濟議題和反滲透法等時事議題為主，希望蔡總統可正面、具體回應經濟數據，另因上一次稍被蔡總統拋出無根據的攻擊打亂節奏，這次將加強「攻中帶守、守中帶攻」，希望充分闡述國家發展願景。

韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新表示，韓國瑜對國政議題的準備是全面性的，配合主題鎖定，再臨場發揮；在上周第一場政見發表會主攻打貪，今天下午預訂則是主攻經濟議題、反滲透法，除了提出相關政策，也期望蔡總統正面且具體回應各界質疑其「美化版」的經濟數據。

韓國瑜辯論小組成員陳以信表示，除了今天下午的政見發表會，緊接著在27日、29日也都有政見會、電視辯論會，因此這週是系統性、連貫性地針對3場通盤準備，範疇涵括兩岸、國防、外交、經濟、能源、司法等等所有國政願景，也準備反滲透法等相關時事議題，在現場臨場發揮，兩岸、國安、經濟等議題都可能成為焦點，因三場同時準備，因此韓近日公開行程減少，花不少時間與小組、國政團討論，以及研讀資料。

陳以信表示，上週的電視政見會，蔡總統對韓國瑜提出許多無事實根據的質疑，干擾韓國瑜原訂的步調，因此下午的政見會將有所提防，將以「攻中帶守、守中帶攻」的攻守兼備方式發表政見。

(中時 )