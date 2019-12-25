身價億萬的美國總統參選人彭博（Michael Bloomberg）今天表示，他的競選團隊在不知情的情況下，使用監獄勞工在選戰中替他打電話拜票。

彭博上個月投入民主黨初選，以期和共和黨籍的現任總統川普在2020年11月大選一較高下。彭博表示，一家公司使用監獄勞工打電話拉票，他的競選團隊已經終止與這家公司的關係。

彭博在聲明中說：「我們不支持這樣的作法，我們會確保廠商未來更審慎地審核承包商。」

彭博表示，他的競選團是在記者打電話詢問後，才知道他們和監獄勞工有關。使用監獄勞工打電話拜票的消息，是由新聞網站「攔截」（The Intercept）率先披露。

根據「富比世」（Forbes）雜誌的排名，彭博是全美第8大富豪，他過去幾週砸在競選廣告上的支出，比他在民主黨初選的主要對手整年花費還多。

目前為止，他仍未進入民調領先的參選人之林。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos poll）18日、19日做的民調顯示，有約5%的偏民主黨選民支持身價億萬的前紐約市長彭博。最近的民調顯示，前副總統拜登（Joe Biden）、聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）、聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）是該黨初選中，民調領先的參選人。

(中央社)