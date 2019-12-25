製毒集團利用大選期間警方忙於維安工作加緊趕工，仍被警方破獲。(翻攝畫面／林和生屏東傳真)

屏東警方近日查獲以34歲林姓主嫌為首的製毒集團，於台南民宅、洗車場、養雞場等多處起獲安非他命成品8.56公斤及麻黃素與等原料計約200公斤，市價超過1億元，集團原異想天開欲利用大選期間、警力忙於維安工作，進行製作與販售，仍被警方一舉成擒。

警方指出，由於製毒過程會產生惡臭，因此集團成員將地點移至偏僻養雞場，不僅掩人耳目，也用雞屎臭味掩蓋，但仍被警方查獲；若這批毒品流入市面，可提供約2萬人次施用，所幸即時破獲，訊後依法分別移送屏東及台南地方檢察署偵辦。

(中時 )