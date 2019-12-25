趁大選警力空窗趕製毒 屏檢警破3處安非他命工廠 10:092019/12/25 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 屏警破獲製毒集團，即時攔截大批毒品原料。（翻攝畫面／林和生屏東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 製毒集團利用大選期間警方忙於維安工作加緊趕工，仍被警方破獲。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) 屏東警方近日查獲以34歲林姓主嫌為首的製毒集團，於台南民宅、洗車場、養雞場等多處起獲安非他命成品8.56公斤及麻黃素與等原料計約200公斤，市價超過1億元，集團原異想天開欲利用大選期間、警力忙於維安工作，進行製作與販售，仍被警方一舉成擒。 警方指出，由於製毒過程會產生惡臭，因此集團成員將地點移至偏僻養雞場，不僅掩人耳目，也用雞屎臭味掩蓋，但仍被警方查獲；若這批毒品流入市面，可提供約2萬人次施用，所幸即時破獲，訊後依法分別移送屏東及台南地方檢察署偵辦。 (中時 ) #警方 #集團 #製毒 #公斤 #台南 也許您會感興趣 推薦閱讀 中保國產聯歡尾牙 林孝信宣布交棒 04:102019/12/21 社會新聞 展望2020 台灣房市五大趨勢 04:102019/12/21 財經焦點 港大埔開槍案檢獲AR-15步槍 警方這樣說 13:072019/12/21 兩岸 韓國瑜來了！參加台南元旦升旗 4日再參加大造勢 13:002019/12/21 政治 台南元旦升旗 送韓粉大彩蛋 00:572019/12/22 政治要聞 遊行歡喜收場 警方鬆一口氣 00:572019/12/22 政治要聞 集團作帳升溫 華新創半年新高 04:102019/12/24 證券．權證 台南高工併入成大 最快明年改制 20:082019/12/24 生活 香港平安夜繼續抗爭 警方發射水砲橡膠子彈 23:422019/12/24 兩岸 冬遊台南 安平樹屋邀你一起探索古都 04:102019/12/25 產業特刊 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 郭台銘喊他「二哥」 仁寶副董陳瑞聰擁美魔女日本不倫戀 - 社會 正妹同事太提神 網瘋求職 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 19歲助理也吃 風水大師李建軍 驚爆露鳥淫5女 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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