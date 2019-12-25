廣越(4438)11月份合併營收8.59億元創歷年11月新高，客戶Nike財報亮麗，Nike的羽絨服10件有4件廣越做的、且又是廣越的第一家客戶、在1997年廣越就拿下了Nike的訂單，目前廣越在Nike羽絨服市占率達到4成。據傳，廣越的羅馬尼亞廠正積極爭取Canada Goose訂單。

廣越前11個月營收154.32億較去年同期成長24.35% (成長30.21億元)繼上個月提早達標後再創新紀錄，正式超越歷年業績紀錄132.80億達116.20%！再創歷年全年新高！除顯見之併購效益外、主成長力道仍為Patagonia為首的前3大客戶、Adidas、Nike及去年新加入的新客戶Under Armour、New Balance及Mammut，隨著6～10月出貨旺盛外、即便11月淡季亦不畏寒冬地持續貢獻其成長力道，使得廣越自2017年8月以來已連續28個月創下各該月營收同期新高紀錄。

Adidas、Nike、Puma、UA甫公布最近一季營收及獲利佳績、廣越亦於上個月公告了Q3財報電子書的營收及獲利好成績看來，這些全球頂尖的運動品牌公司跟廣越今年皆為豐收的一年。廣越總經理吳朝筆對今明兩年全球版圖之穩定擴張及全年獲利提昇皆樂觀看待，其主力客戶尤以Adidas、Nike、UA及NB等全球領先之運動品牌將成為明年成長之主力動能。

Adidas估未來五年的每年戶外成衣擴廠，將締造出貨年增3成，以及未來5年銷售成長3倍的目標。Nike也計劃擴大其設計產品，有於產品的年增長目標達到20％。另外，廣越在羅馬尼亞的工廠正積極尋找機會，成為「Canada Goose」品牌的新供應鍊。Canada Goose是服裝界的Land Rover(世界第一豪華休旅品牌)，Canada Goose以極致的白鵝絨著稱，並兼具時尚和品味的象徵。

(時報資訊)