空頭回補，激勵周二紐約期金漲逾1%；因美國公佈最新數據顯示，資本財新訂單幾乎無成長，且出貨量下降，顯示第四季企業投資恐拖累經濟成長，提振黃金避險需求，進而吸引投資人空頭回補，激勵期金漲逾1%，並升破每盎司1500美元價位。

終場2月黃金漲16.1美元，報每盎司1504.8美元，3月白銀漲0.35美元，報每盎司17.85美元，1月白金漲4.4美元，報每盎司942.8美元，3月鈀金漲2.8美元，報每盎司1851.8美元。(商品行情網)

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