《商情》空頭回補，激勵周二紐約期金漲逾1％ 10:002019/12/25 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空頭回補，激勵周二紐約期金漲逾1%；因美國公佈最新數據顯示，資本財新訂單幾乎無成長，且出貨量下降，顯示第四季企業投資恐拖累經濟成長，提振黃金避險需求，進而吸引投資人空頭回補，激勵期金漲逾1%，並升破每盎司1500美元價位。 終場2月黃金漲16.1美元，報每盎司1504.8美元，3月白銀漲0.35美元，報每盎司17.85美元，1月白金漲4.4美元，報每盎司942.8美元，3月鈀金漲2.8美元，報每盎司1851.8美元。(商品行情網) (時報資訊) #成長 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿易戰牽動 12月國民經濟信心微降 04:092019/12/21 財經要聞 內外交迫 日經濟前景看疲 04:092019/12/21 全球財經 外銷訂單13黑 資通訊產品最苦情 04:102019/12/21 社會新聞 上班族悲觀 年終縮水 加薪無望 04:102019/12/21 社會新聞 全球經濟將好轉 建議加股減債 04:102019/12/23 焦點新聞 台商兩岸PCB產業Q3產值 優於預期 04:102019/12/23 產業．科技 《商情》買盤進場，激勵上周五LME期鎳漲逾2.5％ 10:002019/12/23 財經 風電工程險簽單助攻 產險前11月保費 成長近7％ 04:102019/12/24 金融．稅務 蘋果、微軟 2019年美國市值冠亞軍 04:102019/12/25 全球財經 安克生醫 列亞太高科技高成長500強 04:102019/12/25 產業特刊 財經熱門新聞 科技大老爆偷情美魔女 鹹濕對話曝 網驚嚇 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 即時 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 即時 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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