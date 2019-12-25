交通工具電動化已是全球重要發展趨勢，在台灣機車業者競爭激烈，出現不同規格電池。為了加速市場電池共規腳步及國產化進程，台灣中油以國營事業角色，由煉研所開發「中油軟碳材料」具有充放電速度快、快充維持長壽命、高安全性及超長循環使用壽命等特性，單顆可充電5,300次，相較一般電池充電約2,000次高出二倍以上。

中華汽車(2204)旗下電動機車eMOVING iE125為市場上唯一可對應快充之白牌電動機車，台灣中油煉研所特別採用eMOVING iE PICKUP為新電池試作車，有別於既有的固定式設計，台灣中油研發之含「中油軟碳材料」電池雖是採用抽取式，但加速性能表現不遜色。

中華汽車於2019年率先推出符合快充公版規格的電動機車eMOVING iE125，以擁有超越125c.c燃油機車的動力操控表現，並結合在家充電與外出快速補充電力概念，與提供給消費者多元化的電能補充模式獲得熱烈迴響；為完善綠能移動商業用途，eMOVING趁勢推出iE PICKUP，導入更多符合商用需求的設計，讓人民經濟的生財工具更環保。

2020年起國產電池芯補助將增加至3,000元，此舉不僅降低電池成本，更鼓勵台灣電動機車周邊供應鏈投產研發更具效能的國產電池，有效帶動供應鏈經濟推動產業升級。eMOVING亦能加快採用新世代國產電池的進程，提供民眾更輕易入手的電動機車。可見未來eMOVING除了可運用既有的「超級充電站」/「快速充電站」外，加上現有中油加油站附屬充電站的基礎上，必將快速拓展eMOVING的能見度和成長。

(時報資訊)