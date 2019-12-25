1.貿聯-KY(3665)：特斯拉股價創歷史新高，供應鏈沾光，今早大漲3%以上。

2.漢唐(2404)：業績題材誘人，投信接棒買超力拱，開盤後走高1%，再站回200元。

3.統一(1216)：搶攻春節檔期，為營運添柴，股價走高來到75元附近，扭轉頹勢。

4.潤弘(2597)：受惠台商回台接案量增，今日成功突破61.5元上檔壓力，漲幅達1.5%。

5.佳龍(9955)：金價突破1500美元達到七周高點，股價跟著鍍金，攻高逾3%登一個月來高點。

6.網龍(3083)：寒假旺季將至且股價整理已久，今早量價齊揚，大漲6%達到80元。

7.原相(3227)：TWS晶片訂單已看到下季，早盤走揚近1.5%，重返10日線。

8.辛耘(3583)：外資連4日買超，股價跌深反彈，上漲近2%，重返5日線。

9.緯創(3231)：甩英特爾CPU缺貨陰霾，AMD大漲帶動，且外資連6日大買超27447張，晨盤反彈漲逾2%。

10.蔚華科(3055)：外資再度轉買超，早盤續強漲逾2%，劍指前波30.9元高點。

11.漢翔(2634)：波音高層換血估迎新氣象，昨投信、自營商力挺，股價走揚、直拚昨日高價。

12.上銀(2049)：三大法人終結連13買，昨轉賣超162張，早盤賣壓出籠，於平盤下整理，5日線告失。

13.和大(1536)：特斯拉利多飆漲，供應鏈受惠，三大法人昨轉買超193張，早盤多頭跟進，收復5日線。

14.高力(8996)：早盤放量長紅，勁揚逾6%，登一年來新高。

15.傳奇(4994)：多款手遊助攻，明年Q1看俏，早盤漲逾4%，5日線失而復得。

16.劍麟(2228)：認列稅務迴轉利益，Q4獲利看高，早盤擺脫多日跌勢，彈升逾2%

17.美律(2439)：投信認養股，今日歡度聖誕節，晨盤放量走揚2%，登上5個月高點。

18.台揚(2314)：明年雙箭齊發，營運拚逐季成長，晨盤在買盤簇擁下，開盤約20分鐘亮燈漲停鎖住，委買張數高掛7000張排隊。

19.達爾膚(6523)：醫美先例，將配息10元，明年營運將維持向上，激勵股價跳空漲停鎖住，買單高掛近9萬張搶著買。

20.建漢(3062)：獲多頭強力點火，晨盤放量衝高5%，一舉挺進各短均線，重登18元。

21.明達醫(6527)：今以每股58.8元掛牌上櫃，挾眼底照相機出貨看升，早盤一度衝至83.1元，大漲4成，蜜月行情強悍。

22亞太電(3682)：看好5G，深耕醫療健康、智慧工業及智慧交通等三大領域，連7日獲外資買超共4154張，早盤放量勁升5%，攻克月線。

23.環科(2413)：強攻大車雷達系統，拚明年放量，後市受期待，股價先漲停。

24.惠特(6706)：Mini LED二產品助攻，營運動能看增，股價衝過百元大關創高。

(時報資訊)