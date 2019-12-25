因應全球各產業瞬息萬變的市場需求與區域整合及貿易戰引發的交易關係緊張，由外貿協會執行之「全球六大產業趨勢論壇」24日於台北國際會議中心登場，與會業者超過500名。活動中邀請專家進行專題報告產業最新趨勢及商機外，分享產業同仁實地勘訪全球當紅六大產業之調查結果-日本5G產業、印度工具機、以色列新創、美國電動自行車、中國大陸電動車及泰國美妝產業，提供第一手市場商情及商機。

外貿協會董事長黃志芳致詞中指出，全球業主在2019面對科技戰及美中貿易戰等兩大挑戰，未來產業將透過5G、AI等新科技發展下產生更多商機。貿協將為台灣企業擔任領航員，協助台灣產業主洞悉市場情勢，在產業資訊面與商業媒合面等多方位協助業者因應。

經濟部國際貿易局主任秘書倪克浩表示，市場危機亦是轉機，國貿局不斷創新思考如何協助台灣業者因應市場變化。主講人台灣經濟研究院所長吳孟道提醒，未來一年注意的三個危機為中美貿易戰、新興市場與全球債務。台灣內需市場有逐漸回溫趨勢，未來更應該多元化的布局，而台灣專精的半導體業、電訊通訊設備皆與5G的發展有極大的關係，商機可期。

接著由貿協秘書長葉明水主持的「專家觀點」全球產業大解密，和與會者針對2020年全球5G發展，與電信產業結構上的轉型，及毫米波在封裝測試業等產業的應用，邊緣運算的應用發展等，如何驅動台灣相關產業的新契機及趨勢等議題進行探討，也鼓勵台灣與其他國家作跨領域之垂直整合，並且在關鍵產業之材料分散對特定大廠的依賴。論壇下半場進行以色列新創產業、日本5G商機、中國大陸電動車產業、美國電動自行車產業、泰國化妝品產業以及印度工具機產業等六大趨勢市調分享，協助我業者掌握市場最新動態。

(時報資訊)