周二國際原油期貨續漲，因全球經濟憂慮趨緩，美中將舉行儀式，簽署本月達成的中美第一階段貿易協定，且俄羅斯表示將繼續與OPEC減產合作，支撐油價在平安夜續漲，其中美油漲1%，倫敦原油漲1.2%。

美國NYMEX-2月原油期貨收漲0.59美元，報每桶61.11美元，1月熱燃油漲0.02美元，報每加侖2.04美元，1月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.73美元；倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收漲0.81美元，報每桶67.20美元。(商品行情網)

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