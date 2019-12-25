《國際油價》經濟憂慮趨緩，周二國際原油期貨續漲 10:012019/12/25 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周二國際原油期貨續漲，因全球經濟憂慮趨緩，美中將舉行儀式，簽署本月達成的中美第一階段貿易協定，且俄羅斯表示將繼續與OPEC減產合作，支撐油價在平安夜續漲，其中美油漲1%，倫敦原油漲1.2%。 美國NYMEX-2月原油期貨收漲0.59美元，報每桶61.11美元，1月熱燃油漲0.02美元，報每加侖2.04美元，1月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.73美元；倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收漲0.81美元，報每桶67.20美元。(商品行情網) (時報資訊) #原油 #美元 #期貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 港人搶赴倫敦置產 04:092019/12/22 專題周報 油價再漲！汽柴油各調漲0.3及0.4元 13:052019/12/22 財經 MLB》凱寇加盟白襪 波拉斯又賺一筆 20:292019/12/22 體育 《商情》買盤進場，激勵上周五LME期鎳漲逾2.5％ 10:002019/12/23 財經 《國際油價》獲利回吐，上周五國際原油期貨收跌 10:172019/12/23 財經 1月原要大漲 經長拋利多：「春節油氣凍漲」 20:182019/12/23 財經 因應對美貿易順差 經部：要求國營事業擴大對美採購 22:502019/12/24 財經 蘋果、微軟 2019年美國市值冠亞軍 04:102019/12/25 全球財經 匯率期貨趨勢專欄－美元指數期貨 短線震盪 04:102019/12/25 證券．權證 《商情》獲利了結，打壓周二LME期鋅續挫 10:002019/12/25 財經 財經熱門新聞 科技大老爆偷情美魔女 鹹濕對話曝 網驚嚇 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 即時 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 即時 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。