雪碧去年發文否認被包養。（圖／翻攝自真雪碧 無雙ss臉書）

「情色教主」雪碧靠直率言論和火辣身材在網上擁有一票粉絲，今(25日)她遭週刊爆料秘密當媽，但精主已否認。而雪碧過去爭議便不少，去年她被爆料私下從事性交易、被包養，氣得讓她在臉書回應被抹黑，「你們他馬（媽）的是見不得我好」。

在臉書擁有47萬粉絲的雪碧人紅是非多，去年遭爆料私下仲介女模、網紅到海外坐檯陪酒，經紀人澄清是被人陷害的假新聞，雪碧之後發文親自回應，說報導中稱認識她的人，自己根本不認識，「說我的成就，是被包養、做s、跟男人搞曖昧得來的，你們他馬（媽）的是見不得我好」。

雪碧當時強調，自己如今有這番成績都是靠自己打拚得來，「就憑我努力工作謙虛不放鳥不公主病，不講別人是非，慢慢爬起來的」，也澄清絕對不會亂睡人，「要睡只跟男友睡」，無奈潔身自愛卻遭亂爆料，如今又傳秘孕，據《鏡周刊》報導，雪碧經紀人代為否認緋聞，至於是否當媽？她不願回應。

(中時電子報)