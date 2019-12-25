《壹週刊》25日再攻國民黨總統候選人韓國瑜幾年前匯款600萬給「新莊王小姐」王安莉，並指王上周接受採訪時，「明顯感受到她心中的怨念」。對此，王小姐透過友人、高雄輪船公司董事長黃文財澄清，她是在心平氣和狀態下接受周刊採訪，交代投資還款事宜，未來她將不接受媒體採訪，也希望大家不要去打擾她與家人的平靜生活，而針對部分媒體、名嘴對她不實指控、影射，將保留法律追訴權。

黃文財表示，針對壹週刊的報導，王小姐拜託他向媒體轉達以下2點：

第一、上禮拜她是在心平氣和的情況下，接受壹周刊記者的採訪，交代商業投資、還款等相關事宜，未來她將不會再接受任何媒體的採訪，也希望大家不要去打擾她與家人的平靜生活。

第二、對於最近幾個月來，部分媒體、名嘴對她不實的指控、影射，她將保留法律追訴權。

此外，部分媒體影射，韓國瑜妻子李佳芬得知600萬事件後，對黃文財心生不滿，黃文財表示，上次他跟韓市長碰面是2星期前，跟韓夫人碰面是在6月，而最近2周內，他從未與韓國瑜、李佳芬有任何聯繫，針對名嘴爆料韓夫人對他很生氣，他只能說個人毫不知情。

(中時 )