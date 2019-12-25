據路透報導，美國總統川普周二表示，他和大陸國家主席習近平將舉行儀式，共同簽署本月宣布達成的中美第一階段貿易協議。

報導指出，川普表示，當他與習近平會晤時，會最終簽署協議，且會更快簽署，因為他與習近平都想要完成這件事。他說，協議已敲定，現正進行翻譯。

(旺報 )