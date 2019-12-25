川普稱將與習近平會晤 共同簽署貿易協議 10:122019/12/25 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，美國總統川普周二表示，他和大陸國家主席習近平將舉行儀式，共同簽署本月宣布達成的中美第一階段貿易協議。 報導指出，川普表示，當他與習近平會晤時，會最終簽署協議，且會更快簽署，因為他與習近平都想要完成這件事。他說，協議已敲定，現正進行翻譯。 (旺報 ) #協議 #習近平 #川普 #報導 #貿易 也許您會感興趣 推薦閱讀 參加回歸20周年慶典 讚澳門愛國教育！習護航兩制 不容外力干預港澳 04:092019/12/21 焦點新聞 民主黨緩兵之計 彈劾案不急著送參院 04:102019/12/21 國際大事 彈劾一頭熱 民主黨內有雜音 04:102019/12/21 國際大事 川普簽署1.4兆美元支出法案 美政府逃過斷炊 15:542019/12/21 國際 習近平關切美方涉台言行 外交部：穩健深化台美交流 15:592019/12/21 政治 川普彈劾案背後的權謀 04:102019/12/23 時論廣場 最新調查 支持川普連任的美國百萬富豪增加 01:212019/12/24 財經 日媒：習近平明春訪日 中日可能簽第5份文件 07:072019/12/24 國際 支持度較5月時升高 最新調查：美36％百萬富豪 挺川普連任 04:102019/12/24 財經要聞 文習會 習近平要南韓表態是否部署中程飛彈 13:092019/12/24 國際 財經熱門新聞 科技大老爆偷情美魔女 鹹濕對話曝 網驚嚇 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 即時 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 即時 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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