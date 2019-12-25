女神的新戀情曝光，想必讓粉絲相當衝擊。畢竟陳綺貞出道至今，一直以空靈形象示人，加上唯一曝光的戀情，就是與製作人鍾成虎交往長達十六年。她的個人演唱會上總能見到鍾成虎擔任吉他手，兩人在台上「琴瑟和鳴」的模樣，頗受到歌迷祝福，因此每次同台都會被外界催婚。

CTWANT 封面故事》直擊！文青女神遇上猴急男 陳綺貞深夜喇不停

今年一月，陳綺貞在小巨蛋舉行的《漫漫長夜》二十周年演唱會上，同樣有鍾成虎助陣，當時，陳綺貞還在萬名歌迷面前感性地說：「謝謝總是用他的才華無私付出，讓我成為視野更開闊的觀察者的鍾成虎。」這番告白一度被解讀為好事將近，但其實兩人早已私下協議退回好友關係。

今年5月，陳綺貞宣告與相戀16年的鍾成虎已分手2年，退回朋友關係的兩人至今仍是工作夥伴。（圖／添翼創越提供）

直到今年五月，陳綺貞在IG無預警宣布分手兩年，寫下「我們的感情選擇了彼此都覺得更好的階段，昇（升）級成更好的友誼」，震驚各界，隨後鍾成虎也在臉書表示「懂得愛人，成為大人」，宣告這段戀情已劃下句點。而兩人分手後仍舊是事業夥伴，陳綺貞所屬的「添翼創越工作室」就是由她跟鍾成虎一手創辦，至今持續運作，兩人因此堪稱是「情人變成朋友」的最佳典範。

被封為「文青女神」的陳綺貞，儘管年已44歲，演出時仍仙氣飄飄，擁有大批死忠歌迷。（圖／添翼創越提供）

只不過，陳綺貞沉默了兩年才自爆戀情告吹，讓外界紛紛猜疑原因，但面對各方詢問，「添翼創越工作室」僅表示「該說的都已經在聲明上，不會再多做回應」。直到8月，傳出婚變的梁靜茹被直擊與鍾成虎碰面喝酒，接著獨自搭車到男方的工作室，待到凌晨，梁靜茹才返回自宅，新聞爆發後，兩人都選擇冷處理，也讓這段緋聞無疾而終。

傳出婚變的梁靜茹，曾被媒體直擊與鍾成虎吃飯聚會，因此鬧出緋聞。（圖／環球音樂提供）

正當大家都將目光放在鍾成虎時，殊不知陳綺貞也已悄悄戀上眼鏡男，還一改形象在街頭激吻，文青氣息一秒潰散，但無論如何，相信粉絲們還是樂見女神找到新的歸宿，迎向幸福。

陳綺貞曾與五月天阿信合唱〈私奔到月球〉，大受好評，並受邀擔任五月天演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）

(中時電子報)