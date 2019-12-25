國民黨總統候選人韓國瑜21日晚間受知名網紅博恩的邀請，北上參加《博恩夜夜秀》錄影，節目在昨晚播出後引發網路熱烈討論，就有韓黑崩潰表示，一早到公司所有人都在聊韓國瑜，他快要受不了了！

韓國瑜與博恩的影片在網路上引發熱議，短短11個小時就引來92萬的超高觀看數，也因此成為了朋友間討論議題的焦點，就有韓黑網友崩潰表示，一早到公司就聽到同事全都在聊韓國瑜，而且都說韓國瑜在節目中表現不錯、很有幽默感，對韓國瑜徹底改觀，讓他這個反韓大將快要崩潰、心中芒果乾急速沸騰，直呼再這樣下去蔡英文恐怕不妙！

網友取暖引來其他韓黑前來安慰，直說「別擔心，觀看數不等於支持度」、「看了也不會投韓啦，整集就是韓在鬧笑話」、「真的是對韓國瑜改觀阿，我都想支持他去當演員了」、「這麼會唬爛，怎不去當藝人上節目」、「最後那個馬戲團表演到底在幹嘛？」

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(中時電子報)

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