麗寶集團耗資30億重金打造的麗寶Outlet Mall二期，自今（25）日起試營運，上午11點將以歡樂耶誕舞蹈與繽紛多色氣球升空，在台灣獨家星巴克麗寶鐘樓門市前揭開試營運序幕！

麗寶Outlet喜迎試營運，祭出許多優惠促銷案，包括全台首賣麗寶鐘樓馬克杯(獨賣價550元)，打卡還享有第二杯半價優惠；12月25日至27日首3日，開店排隊前200名消費者還能以100元購買摩天輪搭乘5折券並加贈秀泰電影票，即可觀賞現正熱映的強檔大片。

另外，還有RIMOWA行李箱79折、3隻小龍蝦10元銅板價，COACH手拿包千元有找，台中市區可搭免費接駁車，要讓民眾買的輕鬆又划算!

首次進駐中部Outlet的秀泰影城，更是台中市山、海線知名影城，全區設有10個影廳，每廳裝置頂級放映設備及秀泰影城獨家舒適商務艙雙扶手座椅，並且設有貼心免治馬桶，提供顧客舒適完善的觀影空間。

同樣位在3F的湯姆熊歡樂世界打造超過500坪中部最大主題旗艦店，搭乘專屬Mini Train小火車更能輕鬆暢遊麗寶Outlet Mall全區；Wooderful Life木育森林規劃全台最大體驗區，7大主題，超過50種木製設施，即日起至2020年1月1日前，每活動場次前10名還能免費入場暢遊!中部首店港點大師，提供道地香港口味港式料理外，歡慶開幕推出3隻小龍蝦只要10元銅板價。

麗寶Outlet Mall除ㄧ期原有Nike、adidas、Under Armour、SKECHERS、ABC Mart眾多運動休閒品牌外，此次更加入Nike Swim、Puma KIDS、K-SWISS、BROOKS等運動品牌進駐二期開設中部首店。義大利知名男女時裝精品Roberto Cavalli、just Cavalli、Cavalli Class；日本人氣時尚輕奢精品Samantha Vega、法國高級內衣品牌Chantelle也紛紛插旗全台最大綜合渡假區購物中心。

其中，K-SWISS推出男女休閒鞋排隊商品，還設有提供精彩美麗流行購物體驗的寶雅。全館歡慶試營運加碼12月25日至2020年1月5日舉辦「2020愛你愛跨年」活動，全館1折起，單筆消費滿2,020元，即有機會得到雙人日本來回機票。

(工商 )