自民黨眾議員、負責包括賭場在內的「綜合型度假區」(IR，Integrated Resort) 的內閣府副大臣秋元司涉嫌收取欲爭取開發賭場的大陸企業約200至300萬日圓現金，東京地檢特搜部25日以涉嫌收賄為由將他逮捕。

48歲的秋元2016年時曾擔任眾院內閣委員長，參與了《IR推進法》的立法。2017年8月至2019年9月擔任內閣府副大臣也負責IR。

特搜部搜查了違反日本的《外匯法》規定的該大陸企業之日本公司，以及秋元的議員會館事務所和他的前政策秘書的家，從扣押的資料分析後研判，秋元有收賄之嫌，而於24日申請了逮捕狀，25日將他逮捕。

秋元曾於前年12月到大陸深圳拜訪該大陸企業的總公司，並與經營高層會面。這次該企業向北海道留壽都村表明有投資IR計畫的意願後，秋元還赴留壽都村拜會村長並與北海道廳的幹部們會面。

秋元24日晚間向日媒強調，他100%沒有收賄。25日上午10點過後還在推特上寫著，「完全沒有涉及非法」。

(中時電子報)