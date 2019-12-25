韓國瑜上《博恩夜夜秀》引發話題。（圖／翻攝STR Network YouTube）

韓國瑜24日晚間上《博恩夜夜秀》，出題目考主持人博恩，跟他PK三個動作，沒想到博恩做到一半就爆汗認輸，而韓國瑜的「軟Q」程度，也讓網友感到相當驚訝。

韓國瑜提出要求，找博恩PK三個動作，接著得意的腳抬上腿的盤腿坐，之後竟直接用膝蓋「站」了起來。至於博恩，試了一會卻還是無法將腳抬到腿上，還被韓國瑜酸說「你怎麼那麼僵硬」，博恩則回「因為我有卡東西」，引起全場大笑。

接著博恩試著努力站起來，但無法達到像韓國瑜一樣動作，韓國瑜見狀也趕緊打圓場，說「好了，我看博恩冒汗了」。沒想到韓國瑜接著用膝蓋行走，再把球丟回給博恩，讓博恩尷尬苦笑，整段過程也讓台下的觀眾看得哈哈大笑。

網友也驚呼，「韓國瑜竟然可以用這種神秘坐姿還起來走路，太神了，這到底是怎麼練的？韓國瑜的筋骨怎麼這麼軟Q？」「6x歲能做這個動作不簡單」，也批陳菊「只會在家給人按摩睡覺」。

(中時電子報)