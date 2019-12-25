今天是耶誕節，小朋友都期待耶誕老公公的禮物。最近台北市立動物園開了一堂「動物玩具DIY教室」，各區的動物保育員齊聚在一起，討論如何幫動物們做玩具，這堂課主要由大貓熊館的「玩具DIY專家群」運用多年的經驗和巧手，跟同仁分享玩具的製作方法，希望讓動物園各館區的動物朋友們，都來得及擁有屬於自己的聖誕節禮物。

各區的動物保育員齊聚在一起，討論如何幫動物們做玩具（劉晉廷攝）。（台北市立動物園提供）

第一堂「玩具課」主要是運用PVC水管來製作玩具，由於PVC水管常用來作為我們生活中的自來水管線，因此材質的安全性較高，將動物的食物裝在裡面也相對安心。也因PVC管的尺寸大小、厚度及形狀極為多樣，想要為不同大小、類別的動物設計玩具時，很容易就能找到適合的管材。

大貓熊「圓仔」：我左搖搖、右搖搖！（台北市立動物園提供）

另外，PVC材質硬度也較高，不會一下就壞掉。當然，動物和玩具的第一次接觸也十分重要，如果食物太難弄出來，動物們也會因為屢試屢敗而很快就失去信心，下次就不會輕易嘗試了；如果太簡單，動物也會覺得沒有挑戰性，而提不起興趣玩，只能說製作動物專屬玩具的眉眉角角真是太多了。

這次課程包括金剛猩猩、浣熊、狐獴、水獺…等等的保育員都來到現場，大家針對自己所負責照養的動物一起腦力激盪、構思最佳方案，由於動物體型大小差異頗大，取食的方式也大不相同，因此討論起來十分熱烈。

保育員DIY動物們的行為豐富化玩具（劉晉廷攝）。（台北市立動物園提供）

金剛猩猩保育員特別提問可否現場製作一個金剛猩猩版本的玩具，但由於金剛猩猩使用的PVC管線大小製作難度非常高，因此所耗費的時間也一定較長。因此，大貓熊館保育員特別先將館內的大型玩具，送給「新婚」的金剛猩猩們當「聖誕禮物」，希望金剛猩猩會喜歡。

野生動物在野外「討生活」，隨時隨地都要面臨各種挑戰，爭地盤、尋找食物，或是隨時要留意掠食者的攻擊…等等，但在動物園裡的動物，每天有專人清潔環境，準備好營養均衡的食物，也將天敵阻隔在外。

大貓熊「圓仔」：什麼玩具都難不倒我！（台北市立動物園提供）

偏偏動物們常常會因為沒有足夠的事做，反而出現身心健康的問題，因此動物保育員就必須想辦法豐富化動物的行為，讓動物們多一點時間來探索、進食、玩耍，誘發動物展現出各式各樣的自然行為。下次請各位大小朋友來到動物園時可以好好觀察一下這些行為豐富玩具和動物們的反應喔！

(中時電子報)