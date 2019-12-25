施羅德集團首席經濟策略分析師Keith Wade指出，由於美中有可能達成第一階段貿易協議，加上美國利率降低，施羅德投信將2020年的全球成長預測調高至2.6％。中美貿易休戰將提振歐元區和新興市場的前景。此外，FED明年4月還有一次降息。

Keith Wade指出，在經歷一輪疲弱的成長後，世界經濟看起來將在2020年回升，這將是有史以來最長的擴張期之一。今年以來的經濟減緩，導致市場擔心美國經濟可能出現萎縮。但施羅德看到美中貿易緊張局勢緩和，加上美國利率降低，這為經濟活動提供支撐。我們將2020年全球成長預測從2.4％上調至2.6％。

Keith Wade預期美中之間將達成“第一階段”協議，雖然該協議已於10月中旬首次宣布，但至今尚未敲定。希望這將能夠阻止兩國持續對彼此的出口產品進一步徵收關稅，並有可能降低現行關稅。這將促使全球貿易和商業投資加強，歐洲，日本和美國的經濟活動將會有所改善。施羅德還上修了中國的成長前景。儘管香港特區和阿根廷等問題仍然令市場感到擔憂，但我們認為新興市場經濟體，總體而言成長正在加速。

中美之間至少達成部分貿易協議的前景展望，這對於歐元區大型出口驅動型經濟體是好消息。在中國方面，中國政府在2010年承諾在2020年時，其經濟規模和平均收入將倍增。要實現這些目標，政府至少需要確保成長保持在6％的象徵性水平。因此，可能會有進一步溫和的寬鬆政策。

新興市場的表現，很大程度上取決於美中貿易協商，且地緣政治風險仍然存在。而俄羅斯和美國之間的緊張關係尚未解決，有可能進一步實施制裁。

至於全球通膨，Keith Wade認為，2020年仍保持相對穩定。我們預期美國核心通膨率（衡量價格上漲，但不包括食品和能源等波動項目）將在2019年底達到2.5％。這將高於美國聯準會2％的通膨目標，但鑑於對通縮的擔憂仍在持續，因此聯準會可能會忍受超標的情況。此外，油價推高通膨的風險很低。根據當前的通膨水平以及低於長期趨勢的成長，我們認為聯準會可能會在明年4月再次降息。

(時報資訊)