國立高雄科技大學24日舉辦「台灣郵輪研究發展中心啟動暨揭牌儀式」，宣告郵輪產官學3方聯盟正式啟航，未來將以專業服務、人才培育、產業發展、政策研究、國際鏈結等5大目標，宣示台灣地理位置及經濟產業對亞洲郵輪市場重要性，促進觀光郵輪產業蓬勃發展。

觀光局2月中與高科大、高餐大及海大簽署「台灣郵輪研究發展合作備忘錄」，致力完成北三角（日、韓、台）、南三角（越、菲、台）郵輪聯盟串聯。成立研發中心除可加強推廣台灣郵輪產業的全球能見度，更可直接鏈結產業與人才培育，提升觀光郵輪產業國際競爭力。

觀光局長周永暉表示，郵輪是台灣觀光發展重點，去年超越新加坡、成為亞洲第2大郵輪客源市場。高雄港為台灣最大商港及全世界第15大港口，具發展郵輪產業潛力。台灣已具先天地理位置優勢，加上國家政策支持，將使台灣在未來亞洲郵輪市場更具發展優勢。

高科大校長楊慶煜表示，該校擁有海洋相關系所完整、設備完善及場域完備（專屬碼頭）等各項優勢，將支援「台灣郵輪研究發展中心」從人才培育、政策研究及產業連結等3面向，提供郵輪產業相關研究能量、並協助相關人才培育。

同時，高科大今年暑假已開設「郵輪證照訓練專班」培育人才，結合海事學院、海事人員訓練處、海洋休閒管理系、觀光管理系、航運管理系、應用英語系、應用日語系等系所資源，作為國家郵輪產業發展及人才培育後盾。

高科大副校長暨台灣郵輪研究發展中心主任俞克維指出，中心除可協助大學觀光餐飲類科學生實施郵輪事務人員必要訓練外，未來將延伸到高職端夥伴學校、形成縱向聯結，提升台灣郵輪觀光人才培育深度與廣度，使台灣成為國際郵輪產業重鎮。

(時報資訊)