上證指數25日開盤報2,980點，下跌2點，跌幅為0.08％；上午9時許，報2,979點，下跌3點，跌幅為0.11％。深成指25日開盤報10,177點，下跌13點，跌幅為0.12％；現報10,180點，下跌9點，跌幅為0.09％。

香港信報25日報導，滬深300指數開盤報3,989點，下跌4點，跌幅為0.11％；創業板指數開盤報1,766點，下跌4點，跌幅為0.21％。各類股方面，房地產、煤炭、電力、酒店旅遊等偏軟；化工、石油股則持穩。

(工商 )

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