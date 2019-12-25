施羅德首席經濟策略分析師Keith Wade針對全球經濟現況發表了2020年市場展望指出，由於中美有可能達成「第一階段」貿易協議，加上美國利率降低，將2020年的全球成長預測調高至2.6％，另美國消費者持續受惠充分就業的良好支撐，近10年來首次調降利率明顯有利於改善和借貸條件，雖然歐洲各國政府能支撐成長的行動有限，貿易休戰將提振歐元區和新興市場的前景。

在經歷一輪疲弱的成長後，世界經濟看起來將在2020年回升，這將是有史以來最長的擴張期之一。今年以來的經濟減緩，導致市場擔心美國經濟可能出現萎縮。但我們看到美中貿易緊張局勢緩和，加上美國利率降低，這為經濟活動提供支撐。我們將2020年全球成長預測從2.4％上調至2.6％。

施羅德投信表示，預期中美之間將達成「第一階段」協議，雖然該協議已於10月中旬首次宣布，但至今尚未敲定。希望這將能夠阻止兩國持續對彼此的出口產品進一步徵收關稅，並有可能降低現行關稅；這將促使全球貿易和商業投資加強，歐美日的經濟活動將會有所改善。另也上修中國的成長前景。儘管香港特區和阿根廷等問題仍然令市場感到擔憂，但新興市場經濟體，總體而言成長正在加速。

施羅德認為，大多數新興市場將加速成長，因貿易復甦和通膨仍低，可望有進一步溫和降息的空間。政府的措施似乎可能發揮關鍵作用。中國政府曾承諾2020年時，經濟規模和平均收入將倍增。要實現這些目標，政府至少需要確保成長保持在6％的象徵性水平。因此，可能會有進一步溫和的寬鬆政策。

(工商 )