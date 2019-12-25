新北市汐止區109年元旦升旗典禮，將在1月1日（星期三）上午7：30，於汐止區行政中心前廣場舉行，主題訂為「旗聚新北、安居樂業」。升旗典禮將由「秀峰國小合唱團」與國寶級台灣歌仔說唱表演藝術家「楊秀卿老師」領唱國歌及國旗歌，現場有楊秀卿老師的台灣歌仔說唱（唸歌仔）表演、精彩舞蹈表演等活動。活動當天準備了限量運動毛巾、護腕、小國旗、國旗貼紙（紀念品數量有限，送完為止），還有提供限量的里長へ茶葉蛋與您一同分享，邀請您一起參加升旗典禮，共同迎接新年。

汐止區長陳健民表示，市政府今年有別於往年，由各區與新北市政府同步舉辦升旗典禮，活動主題設計為『旗聚新北、安居樂業』，讓有興趣參與國家慶典之市民免去舟車勞頓之苦，就近在住家附近參與國家年度盛事，本區更特別於活動結束後提供2,000顆「里長ㄟ茶葉蛋」免費招待民眾，讓大家「有甲擱有抓」。

公所為鼓勵民眾運動健身，當日活動也會發送限量運動毛巾及護腕，因數量有限，送完為止，有興趣領取紀念品之市民請提早至現場排隊等候。活動接續由汐止在地社團以熱情動感舞姿揭開序幕，會中更邀請國寶級台灣歌仔彈唱藝術家「楊秀卿老師」國粹表演，升旗典禮與市府同步於上午8點整開始，屆時將由本區秀峰國小童軍團引領國旗進場，秀峰國小樂隊彈奏國歌及國旗歌，並由楊秀卿老師與合唱團成員引領市民齊唱國歌及國旗歌，透過小朋友無畏天寒以天真活潑純淨嘹亮的歌聲帶領大家唱國歌，象徵國家未來充滿希望，並由秀峰國小童軍擔任旗手，升起巨幅國旗，以活力熱情一同迎接新2020年的到來。

(中時 )