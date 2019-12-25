蘋果(Apple Inc.)預期在 2020 年下半年推出新一代 iPhone 系列，推測將具備 5G 連網特性而備受期待。然而除了這一方面的升級，或許 iPhone 近年來用戶最期待改變的，就屬螢幕上的「瀏海」(或被稱為notch)，這一塊被 TrueDepth 相機所佔據的位置。稍早前有媒體發現，Apple Support 的官方推特(Twitter)首頁圖片上的 iPhone 居然沒有「瀏海」，推測這或許是來自官方對於 2020 年新 iPhone 的暗示。

根據當前 Apple Support 官方推特的首頁，可以看見兩位主角正在分享 iPhone 的 Memoji 功能。根據蘋果在產品上的規劃，Memoji 功能僅支援搭載 TrueDepth 相機的機種，也就是 iPhone X(含)之後的款式(也含 iPad Pro 第三代)。分辨的方法很簡單，就是正面螢幕上方有一塊「瀏海」缺口的，就可以支援。但奇妙的是，Apple Support 目前首頁圖片中的 iPhone 卻是沒有瀏海缺口的。這張圖片的出現，可以解讀成一個設計上的失誤，但也可以推測是暗示新品的特色。如果後者成真，那想必會滿足不少消費者心中的想望，有機會讓 2020 年 iPhone 的吸引力更為上升。

說到蘋果在 iPhone X 開始採用的 TrueDepth 相機，具體的功能可不少，包含 Face ID、Animoji、Memoji，還有前置相機的人像拍攝功能等，都與它相關。而延伸功能上，Face ID 可用於手機解鎖、App Store 授權、Apple Pay 授權，而 Animoji、Memoji 也都跟 iMessage、FaceTime 視訊電話、Clips、Memojie 貼圖等功能有關。如果蘋果 iPhone 想要成功「剪掉」瀏海，如何延續這些功能，或者順利轉移、利用其他的技術達成，都是不簡單的任務。

關於 2020 年新 iPhone，業界傳聞蘋果有可能採用高通新一代螢幕下指紋辨識技術，也就是說自 iPhone 5s 採用的 Touch ID 指紋辨識功能，有機會捲土重來，並且以更強大的方式，隱藏在螢幕下方，順帶實現全螢幕的設計。然而針對此點，業界可說是眾說紛紜，到底蘋果會不會推出採用螢幕下指紋辨識技術的 iPhone，需要更多證據來證明。

(中時電子報)