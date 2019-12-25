民進黨立委候選人阮昭雄今早和總統府祕書長陳菊、議員王閔生一同到公館圓環拜票。（游念育攝）

2020總統立委選舉倒數，台北市第八選區（文山、南中正）選情膠著，民進黨立委候選人阮昭雄今早和總統府祕書長陳菊、議員王閔生一同到公館圓環拜票，民眾停紅綠燈時還熱情向候選人揮揮手、比讚表示支持，而每天都有拜票行程的國民黨立委候選人賴士葆則選在興隆辛亥路口向大家問安，雖然沒有大咖站台，民眾依然熱情不減。

陳菊表示，按照過去的經驗文山區對於阮昭雄而言是很艱困的選區，阮昭雄代表新的世代，挑戰長期保守的勢力，在進步的城市，年輕人都有機會改變新世代，阮昭雄是民進黨用心為台灣栽培的新世代，雖然艱困但充滿信心，願意接受挑戰。

陳菊說，看到許多路過民眾的回應，越年輕越熱烈，這是好的現象，唯有努力，給新的世代機會，才能改變。

記者問陳菊關於捷運南環線藍綠都互相搶收割的看法，陳菊說，前瞻計畫的時候，民進黨在立法院被用水球、麵粉抨擊，讓立法院亂成一團，前瞻計畫是為了人民基本的需求，現在過了又有不同的解釋，人民看得很清楚，國民黨搶這個沒有意義，根本不可能是國民黨的功勞。

另外，面對柯文著批評，陳菊表示，柯文哲在聲量比較低時，就會罵罵高雄想提高聲量，我跟他沒有往來，談這些沒有意義，他要怎麼製造聲量我都沒意見，不評論。

(中時 )