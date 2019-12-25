教育部推動「高級中等學校原住民學生青年領袖培育計畫」，近3年鼓勵台灣原住民學生與紐西蘭原住民毛利族進行密切文化交流，並行銷台灣，期盼讓紐西蘭更了解臺灣原住民文化特色，也持續提升台灣原住民學生青年領袖人才的國際視野。

《高級中等學校原住民學生青年領袖培育計畫》自2013年實施，定位為原住民學生的「教育希望工程」，目標在深化原住民文化內涵，並促進國際接軌。過去以原住民文化與探究、領導特質與溝通等兩大課程群組為主。

107年起擴大為全國三區三階段輔導，聚焦原住民學生多元智能培育，強調體驗探索，建構合作與團隊對話機制，持續培養有理念、高執行力、視野宏觀的各階層原住民領導人才。

2017年起教育部國教署委請台東女中辦理國際參訪交流計畫，於每年9月帶領本計畫高階結訓學員、輔導老師前往紐西蘭進行南島毛利語言文化交流，並與我國駐外單位、紐西蘭官方及非官方組織深入探討各項議題。

團員除了必須在出發前先閱讀相關指定書籍及文獻，也必須先參加參訪議題的相關研習會議，包括紐西蘭教育、經濟、文化、政治、毛利原住民議題的經營與運作等，以利交流時更充分了解對方，提高學習成果。

為把握機會行銷行灣，交流活動也安排成員穿著臺灣原住民各族群傳統服飾，在參加奧克蘭、威靈頓、基督城等城市活動時，讓國際人士對臺灣留下深刻印象。此外，也與當地高中進行交流，體驗毛利文化戰舞、毛利語教學，並參與各校的活動與課業學習，讓雙方學生有最深刻的情誼交流。

教育部國教署表示，未來將持續推動原住民學生領袖人才培育營各項創意課程，提供多元的實踐與應用機制，讓臺灣的原住民族文化持續深化發展，並與國際接軌。

(中時 )